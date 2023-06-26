الدكتور محمد أبو الغار بيفوز بجائزة النيل في العلوم

قامة كبرى، وصاحب إسهامات لا تنسى على الصعيد السياسي والأكاديمي والفكري، الدكتور محمد أبو الغار، السياسي المصري وأستاذ طب النساء بجامعة القاهرة، والذي أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فوزه بجائزة النيل في العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة.

قابلت الأوساط الفكرية والثقافية والأكاديمية الخبر بترحاب بالغ، مع إشادة بقيمة وقدر الدكتور أبو الغار، صاحب الإسهامات الفكرية القيمة، والذ جاء أسمه ليزين مجموعة من أهم الكتب والأبحاث الهامة المنشورة في كبرى المجلات العلمية في الطب.

أبو الغار هو أستاذ التوليد لأمراض النساء بكلية الطب بجامعة القاهرة منذ عام 1979، هو أول من أدخل علم الأجنَّة وتكنولوجيا أطفال الأنابيب في مصر، وله عدد من الكتب في مجال الثقافة والفن والتاريخ، بالإضافة إلى مئات المقالات في الصحف والمجلات.

تحفل المسيرة الإبداعية للدكتور محمد أبو الغار بمجموعة من أهم الكتب التي تزين المكتبة العربية، ومنها كتبه مع دار الشروق "الفيلق المصري، يهود مصر في القرن العشرين، الوباء الذي قتل 180 ألف مصري، أمريكا وثورة 1919، على هامش الرحلة".

كما يملك أبو الغار في مسيرته العلمية المشرفة أبحاثا رفيعة المستوى في مجال التناسل البشرى وعلم الوراثة، ومن أهم أعماله إنشاء مركز متخصص فى هذا المجال، وقد حصل الدكتور أبوالغار على بكالوريوس الطب والجراحة سنة 1962 وحصل على دبلومة فى طب التوليد وأمراض النسا سنة 1965 ثم دبلومة فى الجراحة العامة سنة 1966 ثم رسالة الدكتوراه فى التمريض وأمراض النسا سنة 1969.

ولم يغادر أبو الغار مصر أو يتخلى عنها من أجل حصد والحصول على هذه الشهادات المتنوعة، ولكنها كلها كانت في جامعة القاهرة، وتمكن بجهده أن يقوم بالتدرب فى الدنمارك والسويد والولايات المتحدة، وشارك فى عدد كبير من الأنشطة العلمية فى جميع أنحاء العالم. وله أكثر من 200 بحث علمى فى دورات محلية ودولية وتأليف عدد من الكتب الدولية العلمية عن العقم.

أسس أبوالغار جمعية الشرق الأوسط للخصوبة، وتعتبر هذه الجمعية أول وأكبر تجمع علمى فى مجال الإنجاب فى الشرق الأوسط. والأهم من ذلك كله أنه عضو فى الهيئات التحريرية لعدد من الدوريات العلمية المهمة والمتخصصة فى الخصوبة والإنجاب، ونتيجة لهذا الجهد الكبير حصل أبوالغار على الجائزة الوطنية المصرية للتفوق العلمى سنة 1999 وعلى العضوية الشرفية للجمعية الأوربية للتناسل البشرى وعلم الأجنة سنة 2004.

وكان قد أعلن مساء الأحد مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في دورته رقم 180، أسماء العلماء الفائزين بجوائز الدولة النيل، التقديرية، التفوق، والتشجيعية، وأوضح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي: أن الدكتور محمد أبو الغار، الأستاذ المتفرغ بكلية الطب جامعة القاهرة قد حاز على جائزة النيل في العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة.