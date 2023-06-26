بلاتينسي يهزم أرسنال سارانداي بثنائية في الدوري الأرجنتيني

تغلب فريق بلاتينسي على مضيفه أرسنال سارانداي 2 / صفر، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 21 بالدوري الأرجنتيني.

وتقدم بلاتينسي عن طريق ساشا مارسيك في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يضيف فرانك بلادزارا الهدف الثاني في الدقيقة 87.

ورفع بلاتينسي رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني عشر، بفارق الأهداف خلف نيولز أولد بويز صاحب المركز الحادي عشر بنفس الرصيد.

من جهة أخرى ،تجمد رصيد أرسنال سارانداي عند 17 نقطة في المركز الثامن والعشرين والأخير، بفارق نقطة خلف بانفيلد صاحب المركز السابع والعشرين.