الجفاف يؤثر على 3 ملايين هكتار من الأراضي الزراعية في الصين

أثر الجفاف على نحو 3 ملايين هكتار من الأراضي الزراعية في الصين حتى اليوم الأحد، وفقا لوزارة الموارد المائية.

ويفتقر نحو 200 ألف شخص و760 ألف رأس من الماشية الآن إلى إمكانية الوصول إلى المياه الكافية، ولا سيما في منغوليا الداخلية وخبي ولياونينج ويوننان، وفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وفي المقابل، وفي جنوبي الصين، أسفر تساقط الأمطار بغزارة من يوم السبت وحتى اليوم، إلى حدوث فيضانات في 15 نهرا، حيث تجاوزت مستويات المياه مستوى الخطر.

وقامت الوزارة بتفعيل الاستجابة الطارئة ضد الفيضانات والجفاف وقدمت المزيد من الدعم للمناطق المتضررة لرصد الكوارث والتنبؤ بها والإغاثة منها.