تعاني الكثير من النساء من مشكلة ظهور شعر في أماكن غير مرغوب فيها في الوجه، خاصةً بسبب التغيرات الهرمونية، ولكن هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها إزالة شعر الوجه غير المرغوب فيه أو تقليله، بدءًا من العلاجات الطبيعية التي يمكنك صنعها في المنزل إلى الإجراءات الأكثر تعقيدًا التي من الأفضل تنفيذها في الصالون.

ونقدم مجموعة من المعلومات حول طرق التخلص من شعر الوجه الزائد، وفقا لموقع "ويكي هاو".

• استخدام الكيماويات لإزالة الشعر

- إزالة الشعر بالشمع:

يمكن استخدام مجموعة الشمع في المنزل أو إزالة شعر الوجه بالشمع في الصالون، حيث يزيل الشمع الشعر من الجذور؛ لأنه وسيلة فعالة للحصول على وجه ناعم، ولكنه يهيج بشرة بعض الناس.

- التبييض:

لا يزيل التبييض شعر الوجه غير المرغوب فيه، بل يجعل رؤية الشعر أكثر صعوبة، ولكن إذا كان شعرك ينمو بكثافة، فهذا ليس حلا جيدا لك، حيث يمكن أن يؤدي التبييض بانتظام إلى تهيج الجلد؛ لذلك يجب اختباره على قطعة صغيرة من الجلد قبل استخدامه بكثافة.

• الطرق التقليدية

- استخدم الملقط لتقليل شعر الوجه

هذه واحدة من أكثر الطرق شيوعًا لإزالة شعر الوجه، وتعمل بشكل أفضل عندما لا يوجد شعر كثير لإزالته، ولكن يجب الحرص على تعقيم أطراف الملاقط بالكحول قبل الاستخدام وبعده لتجنب العدوى.

- استخدام الخيوط

أصبح الخيط طريقة شائعة بشكل متزايد لإزالة شعر الوجه؛ لأنه على عكس إزالة الشعر بالشمع لا يؤدي إلى التهاب البشرة الحساسة، وغالبًا ما يستخدم لتشكيل الحاجبين، حيث يلف اختصاصي التجميل خيطا قطنيا حول الشعر في المنطقة المرغوبة ثم يسحبها.

• استخدم الليزر:

علاجات الشعر بالليزر مفيدة جدًا للتخلص من الشعر غير المرغوب فيه، حيث يبعث الليزر أشعة من الحرارة والضوء إلى جذور الشعر، ويوقف نمو الشعر بعد فترة من الزمن.

• طرق منع نمو شعر الوجه

- اشرب شاي النعناع

يؤثر شاي النعناع على كمية هرمون الذكورة في جسمك؛ فإذا كنت تشربه بشكل كافٍ، فقد تلاحظ نموًا أقل لشعر الوجه.

ووجدت الدراسات المنشورة في مجلات علمية، أن النساء اللائي شربن شاي النعناع قلل من كمية هرمون التستوستيرون "هرمون الذكورة" الذي يتدفق عبر مجاري الدم؛ مما أدي إلى تقليل نمو الشعر غير المرغوب فيه، لذلك يجب الحرص على استهلاك كوبين من شاي النعناع لمدة لا تقل عن 5 أيام في الأسبوع

- تجنب أدوية الهرمونات

في بعض الأحيان ينمو الشعر أكثر بسبب مشكلة هرمونية، مثل انقطاع الطمث، ويصف الأطباء حبوب منع الحمل للمساعدة في معالجة مثل هذه المشكلات أحيانا.

ويمكن أن تتسبب بعض الحالات الطبية في نمو شعر الوجه، مثل متلازمة تكيس المبايض.