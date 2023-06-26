الجيش الباكستاني يعزل عددا من المسؤولين لإخفاقهم في حماية المنشآت العسكرية

عزل الجيش الباكستاني، عددا من المسؤولين البارزين لإخفاقهم في حماية المنشآت العسكرية خلال العنف الذي نجم عن اعتقال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان الشهر الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المتحدث العسكري أحمد شريف شودري قال في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إنه بعد التحقيق الذي أجراه الجيش، تم عزل 15 من المسؤولين من مناصبهم، من بينهم مسؤول برتبة فريق وثلاثة برتبة لواء وسبعة برتبة عميد.

ولم يحدد شريف الجنرالات الذين تم فصلهم أو يوضح كيف عوقب الآخرون، لكنه قال إنه لن ينجو أحد يقف وراء الهجمات على المنشآت العسكرية أو من أخفق في حمايتها.

وخاض أنصار خان الذين اتسموا بالعنف معارك ضارية مع الشرطة في عدة مدن وأحرقوا مبان حكومية ومركبات عامة وخاصة واقتحموا منشآت عسكرية رئيسية بعد اعتقال الزعيم السابق في الثامن من مايو الماضي.

وتم القبض على خان من قبل مكتب المساءلة الوطني، وهو جهاز مستقل لمكافحة الفساد، بتهمة الكسب غير المشروع؛ للتحقيق في صفقة عقارية بملايين الدولارات تشمل قطب عقارات.

وواجه خان عدة تهم قانونية من بينها تهمة تحريض المواطنين على التمرد والعنف منذ أن عزله البرلمان من منصبه كرئيس للوزراء من خلال تصويت بحجب الثقة.

ورد الجيش الباكستاني القوي، الذي دعم خان ذات يوم ضد سلفه نواز شريف، بغضب على اقتحام منشآته باعتقال الآلاف من أنصاره وبدء محاكماتهم في محاكم عسكرية.

وتخلى عن خان عشرات القادة الرئيسيين من حزبه بعد أعمال الشغب مما قوض شعبيته المتزايدة قبل الانتخابات المقررة في أكتوبر أو نوفمبر المقبلين.

وقال شريف إن 102 شخص يمثلون أمام محاكم عسكرية لتورطهم في أعمال عنف بعد اعتقال الزعيم المخلوع لكنه لم يذكر صراحة ما إذا كان خان سيعاد اعتقاله.