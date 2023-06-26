علي الحجار عن حفلات المصريين بالسعودية: إقرار بقيمتنا الفنية

قال المطرب علي الحجار، إنه يسعد كثيرا بإقبال السعودية على المغني المصري، وذلك من خلال تنظيم حفلات للمطربين المصريين في المملكة.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «حديث القاهرة» الذي يُقدمه الإعلامي خيري رمضان، عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء الأحد، أنّ هذه الحفلات تمثل اعترافا من دولة كبيرة بحجم السعودية بأن بالفن والموسيقى المصرية.

وتابع: «لو شيلت الموسيقي المصري من مهرجانات الرياض وجدة مش هيبقى فيه المهرجانات دي، وكمان بالنسبة لمهندسين الصوت المصريين».

وأشار إلى أنّ حفلات المطربين المصريين في السعودية تبعث على الفخر، لكنه استطرد: «لو فيه مطرب أو مطربة قال كلمات شكر مبالغ فيها دي ممكن نتكلم فيه أو نعيب عليهم إنهم زودوها شوية».

وتحدّث عن تصريح المطرب محمد فؤاد الذي قال خلال إحدى حفلاته بالمملكة إن السعوديين هم أهل الكرم ومصدر تعليم الأخلاق، قائلا إن فؤاد تحدث من منظور خاص به، مستبعدا أن تكون الأموال هي التي دفعته لهذا الأمر.

وذكّر بأن محمد فؤاد لم يكن يُقدم الكثير من الحفلات الفنية، وجاءت الحفلة التي أحياها في المملكة، مصحوبة بتقديم كبير.