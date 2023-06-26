رئيس وزراء ماليزيا يدعو إلى مساعدة الدول الآسيوية في التحول إلى مستقبل أخضر

قال رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، اليوم الاثنين، إن هناك حاجة لمزيد من الاستثمارات لمساعدة الدول الآسيوية التحول لمستقبل أخضر، حيث إن القدرة على تحمل التكاليف مازالت تمثل أكبر مصدر قلق بالنسبة للمنطقة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أنور القول في مؤتمر الطاقة في آسيا المنعقد في كوالالمبور "الاقتصاديات الناشئة تواجه تكاليف رأس مال أعلى من أجل مشاريع الطاقة النظيفة بسبب التصور بشأن خطورة أعلى للاقتصاد الكلي وغياب أسواق رأس المال العميقة".

وأضاف أنه على الرغم من أن بعض الدول تستعد للتحول لأشكال أكثر نظافة من الطاقة، فإن هناك دولا أخرى "مازالت تعاني" من مسائل حاسمة مثل أمن الطاقة.

وأشار أنور إلى أن خفض الانبعاثات الكربونية لا يجب أن يأتي على حساب النمو الاقتصادي.