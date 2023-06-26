قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إنه من المستحيل أن يتم إلغاء العلاج على نفقة الدولة، مؤكدا أنه لا يمكن أن يوافق الرئيس عبدالفتاح السيسي على ذلك.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن هذا العلاج هو حق دستوري، شأنه شأن الحق في التعليم.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بضخ مليار جنيه إضافية لمبادرة القضاء على قوائم الانتظار بعدما زادت تكلفة العلاج، في علامة على أن الدولة حريصة على مواصلة لعب هذا الدور.

ونوه بأنّ المستشفيات الحكومية تستقبل الآلاف من المواطنين بشكل يومي، حيث يتم تقديم العلاج المجاني بشكل منتظم.

وأفاد تاج الدين، بأنه عند الوصول إلى التأمين الصحي الشامل بمختلف المحافظات سيكون لكل مواطن تأمين صحي يُعالج به، موضحا أنه حتى يحين تحقيق ذلك، فيحق لكل مواطن أن يجد العلاج اللازم له.

ولفت إلى تخصيص مجلس الوزراء، مركزا لتلقي شكاوى المواطنين، كما أن رئاسة الجمهورية تستقبل شكاوى أيضا تتعلق بالعلاج، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكانت جزئية إلغاء العلاج على نفقة الدولة، قد أثيرت من قِبل الدكتور صلاح الغزالي حرب أستاذ أمراض الباطنة والسكر بكلية الطب بجامعة القاهرة، عندما طالب خلال جلسات الحوار الوطني، بإلغاء ما سماها «مهزلة» العلاج على نفقة الدولة.

وكان حرب قد عبر عن شعوره بالأسى؛ جرّاء ردود الفعل عن المقترح، قائلا إنه ينادي به منذ أكثر من عشر سنوات، لكنه تحدّث في الوقت نفسه، عن أن هناك من حاول أن يبعث بما دعاها «رسالة مفخخة» إلى المريض مفادها أنه رافض للعلاج المجاني.

وسرد حرب، توضيحا لما قاله سواء في الحوار الوطني أو ما أعقبه من تصريحات تلفزيونية في هذا الصدد، قائلا إنّ ما يريده للمريض هو حقه في التوجه إلى أقرب مستشفى حكومي الذي تصرف عليه الدولة الملايين ليحصل على الرعاية الكاملة.