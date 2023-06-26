 مدرب المحلة يجهز مفاجأة للزمالك في لقاء الدوري - بوابة الشروق
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مدرب المحلة يجهز مفاجأة للزمالك في لقاء الدوري

زيـاد الميـرغني
نشر في: الإثنين 26 يونيو 2023 - 11:24 م | آخر تحديث: الإثنين 26 يونيو 2023 - 11:24 م

يقوم الجهاز الفني لفريق غزل المحلة، بقيادة رضا شحاتة، بتجهيز التنزانى حميد ماو لاعب خط وسط الفريق للمشاركة أساسيا أمام الزمالك، بعد مشاركته في التدريبات الجماعية عقب العودة من بلاده بعد خوض التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

ويخوض حاليا لاعبو فريق غزل المحلة معسكرا مغلقا لمدة 48 ساعة بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمواجهة الزمالك، وذلك لتجنب الإرهاق وزيادة التركيز.

ويستعد غزل المحلة لمواجهة الزمالك ضمن مباريات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدورى الممتاز الثلاثاء 27 من الشهر الجارى، باستاد القاهرة الدولى في التاسعة والنصف مساءً.


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