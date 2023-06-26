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قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الاثنين، إن روسيا واجهت "تحديا لاستقرارها"، مؤكدا أنها يجب أن تظل متحدة خلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتأتي تلك التصريحات بعدما سيطرت مجموعة فاجنر لفترة قصيرة على مركز قيادة استراتيجي للحرب الروسية في أوكرانيا وزحفوا صوب العاصمة موسكو، بحسب وكالة "رويترز".

وتسعى روسيا لاستعادة الهدوء، اليوم الاثنين، بعد فشل التمرد الذي شنته مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة.

وأضاف ميشوستين، خلال اجتماع للحكومة نقله التلفزيون اليوم الاثنين، أن روسيا واجهت "تحديا لاستقرارها"، مضيفا: "نحن بحاجة إلى التكاتف والعمل على قلب رجل واحد والحفاظ على وحدة جميع القوى والالتفاف حول الرئيس".

من جانبها، قالت لجنة مكافحة الإرهاب الوطنية الروسية إن الوضع في البلاد "مستقر"، بينما قال رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين أنه رفع قيود مكافحة الإرهاب التي فرضت في المدينة خلال الأحداث.