رئيس مدينة الواسطى ببني سويف يتفقد سير العمل بالمجازر لاستقبال عيد الأضحى

تفقد حمادة راضي رئيس مدينة الواسطى ببنى سويف، سير العمل بالمجزر المعتمد والتجهيزات اللازمة لاستقبال الأضاحي، مؤكدًا أهمية الالتزام بالاشتراطات البيئية الصحية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، والاهتمام بالنظافة ورفع كفاءة المجزر.



ومن ناحية أخرى، نفذت الوحدة المحلية بالتنسيق مع قطاعي التموين والطب البيطري حملة مكثفة على أسواق الخضر والفاكهة ومحلات البقالة والجزارة، وقد أسفرت الحملة عن تحرير عدة محاضر لمخالفات تموينية شملت ذبح خارج المجازر الحكومية وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادات صحية تفيد خلو العاملين بمجال الأغذية من الأمراض المعدية.



جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بتنفيذ الاستعدادات اللازمة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.