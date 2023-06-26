 إزالة تعديات على 400 متر مربع من أملاك الدولة بصحراء المدامود بالأقصر - بوابة الشروق
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إزالة تعديات على 400 متر مربع من أملاك الدولة بصحراء المدامود بالأقصر

محمد راشد
نشر في: الإثنين 26 يونيو 2023 - 7:00 م | آخر تحديث: الإثنين 26 يونيو 2023 - 7:00 م

قال العقيد أحمد الهواري، رئيس مركز الزينية بالأقصر، إنه بالمرور والمتابعة بواسطة رئيس قرية المدامود بحري على أراضي أملاك الدولة والظهير الصحراوي تلاحظ وجود حالة تعد على أرض أملاك دولة مستردة.

وأوضح الهواري، أن قطعة الأرض تم حرثها تمهيدا للزراعة على طريق شارع طيبة من الناحية الغربية، فقامت الوحدة المحلية لقرية المدامود بحري بالمركز على الفور بإزالة التعدي على مساحة 400 متر مربع تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وأضاف الهواري، أن الوحدة المحلية لقرية المدامود بحري قامت برفع الإشغالات والتراكمات الموجودة على جانبي طريق الشعراوي بداية من شارع طيبة حتى محطة الصرف بالمدامود بحري، كما تم رفع التراكمات وتوسعة الشارع على جانبي الطريق لتسهيل حركة المرور على المواطنين من شارع الشعراوي من مدخل طيبة حتى محطة المعالجة الرئيسية بالشعراوي.


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