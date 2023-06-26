وفاة أربعة أشخاص على الأقل في حوادث سباحة في موجة حر بألمانيا

قالت الشرطة الألمانية اليوم الأحد إن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بعدما قاموا بالسباحة في ألمانيا وسط طقس حار مطلع الأسبوع.

وتوفي رجل /52 عاما/ في حفرة من الحصى في باكوم بولاية ساكسونيا السفلى اليوم الأحد. وتم العثور على رفيقته، وهي سيدة /60 عاما/ طافية في الماء، وتم إنعاشها من قبل خدمات الطوارئ.

ويبدو أن الزوجين تجاهلا علامات تشير إلى أن الاستحمام ممنوع في حفرة مملوءة بالمياه.

وتوفي رجل /32 عاما/ في مونستر بولاية شمال الراين ويستفاليا اليوم الأحد بعد أن قام بالسباحة في قناة دورتموند إيمس.

وفي الولاية أيضا، توفي رجل /86 عاما/ بعد أن دخل مياه حفرة من الحصى لتبريد جسمه. وتم العثور على جثته بعدما نشرت الشرطة طائرة مسيرة للبحث عنه.

وتوفيت سيدة /73 عاما/ في كيركين القريبة بعد أن ذهبت للسباحة في بحيرة إيلر بالقرب من الحدود الهولندية.

وفي دوسلدورف، جرفت المياه ثلاثة من الشباب في نهر الراين أمس السبت. ولم يتم العثور بعد على شاب من هذه المجموعة يبلغ من العمر 22عاما .