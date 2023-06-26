طعن رجل حتى الموت على متن ترام بوسط إنجلترا

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توفي رجل، اليوم، إثر طعنه وهو على متن ترام بوسط إنجلترا.

وتعرض الضحية، وهو في الثلاثينات من العمر، للاعتداء عليه بالقرب من محطة ترام هايبري فيل في باسفورد شمالي توتينجهام في حوالي الساعة 10ر11 صباحا اليوم الاثنين.

وذكرت شرطة نوتينجهام، بعد ظهر اليوم، أنه تم إلقاء القبض على رجل للاشتباه بأنه مرتكب حادث القتل ولا يزال محتجزا في محبس الشرطة.

وقالت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، إن الطوق الأمني لا يزال في مكانه بينما يجري مواصلة التحقيقات.

وأفادت الشرطة في حديثها لـ" بي أيه ميديا" بأنه يُعتقد أنه لم يصب أحد في الحادث.

وقالت مديرة شرطة نوتينجهام كيت مينيل: "ما حدث في هايبري فيل هذا الصباح أمر مأساوي ونجم عنه وفاة رجل في الثلاثينات من عمره".