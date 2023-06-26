قائد فاجنر يقر بأن التمرد التي قام به تسبب في سقوط قتلى

أقر يفجيني بريجوجين قائد مجموعة فاجنر الروسية الخاصة، الذي كان يعتبر حليفا وثيقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل أن يقود حركة تمرد ضده قبل عدة أيام، بأن التمرد الذي قامت به فاجنر تسبب في سقوط قتلى.

وقال بريجوجين: "أثناء مسيرتنا، لم يقتل جندي واحد على الأرض، ونأسف لأننا اضطررنا لاسقاط الأجسام الطائرة، لأنها كانت تقصفنا".

وبحسب تقارير مدونين عسكريين روس، تم تدمير ست مروحيات عسكرية وطائرة واحدة، مما تسبب في مقتل أطقم هذه الطائرات. ولم تعترف القيادة الروسية رسميا بهذه الخسائر.

وأشاد بريجوجين بالمسيرة التي قامت بها حركة فاجنر باتجاه العاصمة الروسية موسكو باعتبارها نموذج للطريقة التي كان لابد أن يمضي بها الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أمر به بوتين في 24 شباط/فبراير 2022.

وأشار بريجوجين إلى تحرك الوحدات بشكل سريع والقضاء على جميع المواقع العسكرية للعدو في الطريق دون إسقاط ضحايا. وذكر أن فاجنر تكبدت مقتل جنديين وإصابة عدة مرتزقة في صفوفها.

وكان صراع طويل الأمد بين الجيش النظامي الروسي ومجموعة فاجنر الروسية الخاصة تصاعد مطلع الأسبوع حيث احتل مرتزقة فاجنر بقيادة بريجوجين مدينة روستوف الواقعة على نهر الدون جنوبي روسيا أول أمس السبت واستعدت المجموعة للزحف نحو العاصمة موسكو.

وعلى إثر ذلك، طبقت السلطات الروسية تدابير لمكافحة الإرهاب في العديد من المناطق، وذلك قبل أن ينهي بريجوجين التمرد مساء السبت بشكل مفاجئ بعد وساطة من جانب الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو.