هونج كونج تعيد خدمة تسليم الأمتعة قبل السفر بمكتب المطار بوسط المدينة الشهر المقبل

تستعد هونج كونج للسماح بعودة خدمات تسليم الأمتعة بمكتب المطار في وسط المدينة مجددا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن مصادر مطلعة اليوم الاثنين.

وقالت بلومبرج إن ذلك سيعني إحياء النظام الذي كان يوفر الراحة للمسافرين قبل العزلة التي سببتها جائحة كورونا لذلك المركز المالي الدولي.

ونقلت بلومبرج عن المصادر قولها إنه من المتوقع أن تفتح المكاتب أبوابها في الخامس من يوليو المقبل وذلك بعد إغلاقها لمدة أكثر من ثلاث سنوات.

وسيسمح هذا النظام مجددا لبعض ركاب الخطوط الجوية تسليم أمتعتهم في وسط المدينة في أي وقت خلال يوم سفرهم ثم استلامها في وجهتهم النهائية.

وقالت المصادر التي لم ترغب في الكشف عن هويتها إنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن إستئناف نظام بدء تسجيل السفر في محطتي كولون وتسينج يي.