تقارير: الدعوى الجنائية ضد بريجوجين قائد قوات فاجنر لم تسقط

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ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الاثنين، أن الدعوى الجنائية ضد زعيم قوات (فاجنر) يفجيني بريجوجين لم يتم إسقاطها، بعد الانتفاضة المسلحة التي قام بها.

وذكرت صحيفة "كوميرسانت" الروسية اليومية، أن محققين من جهاز الاستخبارات الداخلية الروسية (إف إس بي) يواصل التحقيق في القضية، وذلك نقلا عن المحققين.

كما ذكرت وكالة انترفاكس الورسية للأنباء نقلا عن مصدر لها لم تحدده، "أن التحقيقات مستمرة الآن".

كان الكرملين أعلن مساء أمس الأول السبت أن الدعوى الجنائية ضد بريجوجين ومتمردي فاجنر سيتم إسقاطها.

في الوقت نفسه اتخذت السلطات الروسية إجراء ضد مجموعة فاجنر في روسيا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه جرى مداهمة مكاتب فاجنر في سان بطرسبرج.

كما تم في جميع أنحاء روسيا إزالة لوحات الاعلان التي يستخدمها الجيش الخاص في تجنيد المتطوعين للخدمة العسكرية في أوكرانيا .

يذكر أن آلاف المرتزقة يخدمون في قوة فاجنر. وبناء على تعليمات من مكتب النائب العام قامت شبكة التواصل الاجتماعي VK - النظير الروسي لموقع فيسبوك - بحجب صفحة فاجنر.