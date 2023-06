نجم ليفربول السابق يوافق على الانتقال لأهلي جدة

وافق البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم ليفربول السابق على الانتقال إلى أهلي جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وغرد رودي جالتير الصحفي بقناة «La TV dello sport» الإيطالية عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»:" فيرمينو وافق على جميع الشروط الخاصة بالانتقال للنادي الأهلي السعودي، يتبقى فقط التوقيع لإتمام الصفقة".

وأضاف:" ممثل النادي السعودي سيلتقي بالبرازيلي في غضون 48 ساعة لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق".

وأتم:" نجم كبير في كرة القدم آخر جاهز للهبوط في السعودية وكل شيء مؤكد منذ مايو".

وينتهي عقد فيرمينو مع ليفربول بنهاية يونيو الجاري لكن أعلن النادي الإنجليزي رحيله بشكل رسمي وعدم تجديد عقده بنهاية الموسم المنصرم.

