الخارجية الصينية: حادث مجموعة فاجنر شأن داخلي لروسيا

أكدت وزارة الخارجية الصينية، الأحد، دعم الصين لروسيا في الحفاظ على الاستقرار الوطني وتحقيق التنمية والازدهار، وذلك ردا على محاولة التمرد التي أقدم عليها قائد مجموعة "فاجنر" شبه العسكرية الروسية يفجيني بريجوزين، التي كانت تدعم الجيش الروسي في العملية العسكرية بأوكرانيا.

ورداً على استفسار إعلامي، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية -بحسب ما نقلته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية- إن حادث مجموعة "فاجنر" شأن داخلي لروسيا.

وأضاف المتحدث أن الصين -باعتبارها جارة صديقة لروسيا وشريكًا استراتيجيًا شاملاً للتنسيق في العصر الجديد- تدعم روسيا في الحفاظ على الاستقرار الوطني وتحقيق التنمية والازدهار.

يذكر أنه تم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الروسية وقائد مجموعة "فاجنر"، بوساطة من الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وافقت فيها موسكو على خروج يفجيني بريجوزين من روسيا وتوجهه إلى بيلاروسيا مقابل إسقاطها الدعوى الجنائية المرفوعة ضده.