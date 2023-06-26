بوتافوجو يسقط بالميراس بهدف في عقر داره ويحلق في صدارة الدوري البرازيلي

واصل بوتافوجو التحليق في قمة جدول ترتيب الدوري البرازيلي، بعدما اقتنص فوزا ثمينا 1 / صفر من ملعب مضيفه بالميراس، مساء الأحد، في قمة مباريات المرحلة الـ12 للمسابقة، التي شهدت انتصارا كبيرا لجريميو 5 / 1 على ضيفه كوريتيبا.

وارتدى تيكينيو سوتاريز ثوب الإجادة في المباراة، بعدما أحرز هدف بوتافوجو الوحيد في الدقيقة 28، ليقوده لتحقيق انتصاره العاشر في البطولة خلال الموسم الحالي، مقابل خسارتين. وأهدر بالميراس فرصة انتزاع نقطة التعادل في الدقائق الأخيرة، بعدما أضاع لاعبه رافاييل فيجا ركلة جزاء في الدقيقة 81، ليتلقى الفريق المضيف خسارته الثانية في البطولة هذا الموسم، مقابل 6 انتصارات و4 تعادلات.

بهذا الفوز، رفع بوتافوجو رصيده إلى 30 نقطة في قمة الترتيب، فيما توقف رصيد بالميراس عند 22 نقطة، ليتراجع للمركز الثالث.

من جانبه، تقدم جريميو لوصافة جدول الترتيب بفضل فوزه الكاسح 5 / 1 على ضيفه كوريتيبا. وتقدم جريميو من خلال فرانكو كريستالدو في الدقيقة 34 من ركلة جزاء، لكن سرعان ما تعادل كوريتيبا عن طريق أليف مانجا في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 / 1.

وفرض جريميو سيطرته المطلقة خلال الشوط الثاني، حيث أضاف ماتياس فيلاسانتي الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 48، قبل أن يحرز زميله بيتيلو الهدف الثالث في الدقيقة 54.

وعزز النجم الأوروجواياني المخضرم لويس سواريز تقدم جريميو، بعدما سجل الهدف الرابع في الدقيقة 66، فيما أنهى آندري مهرجان الأهداف بإحرازه الهدف الخامس في الدقيقة 84.

وارتفع رصيد جريميو، الذي حقق انتصاره السابع في البطولة خلال الموسم الحالي والخامس في لقاءاته الستة الأخيرة، إلى 23 نقطة، ليتقدم للمركز الثاني بجدول الترتيب.

في المقابل، توقف رصيد كوريتيبا عند 4 نقاط، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب، علما بأنه الفريق الوحيد الذي مازال يبحث عن فوزه الأول في المسابقة خلال الموسم الحالي.