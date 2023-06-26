متحف هامبورجر بانهوف في برلين يوسع أجنحته

يفتتح متحف بانهوف هامبورجر للفن المعاصر في برلين، الواقع في محطة قطار سابقة في وسط المدينة، العديد من الأجنحة الجديدة.

ويتتبع أحد المعارض الجديدة وهو باسم "منتدى هامبورجر بانهوف"، تاريخ المبنى الذي افتتح في 1848 بوصفه المحطة الأخيرة لخط السكة الحديد بين برلين وهامبورج.

والجناح الجديد مصمم على هيئة مكان تجمع، للمجموعات على سبيل المثال، وهو مرتبط بصريا بالعالم الخارجي عن طريق ممر أعيد فتحه يمكن العثور عليه في اللوحات التاريخية للمبنى.

وهناك إضافة أخرى وهو "المعرض اللانهائي" الذي يربط المنطقة الخارجية بتراكيب متصلة بالمبنى بما في ذلك أعمال لبروس نومان وجيورج بازليتس والثنائي الإسكندنافي إلمجرين ودراجست.

كما أعادت الجهات المشغلة مجسم الإضاءة المذهل الذي صنعه الفنان دان فلافين، "غير معنون" الذي كان ملحقا بالواجهة الخارجية في 1996، ولكن جرى فصل إنارته في أكتوبر 2022 لتوفير الطاقة حيث إن ألمانيا كانت تحاول جاهدة تعويض خفض إمدادات الغاز الروسي.

ويضم الجناح الغربي بالمتحف حاليا المعرض الدائم المعاد صياغته "الجاليري الوطني: مجموعة للقرن الحادي والعشرين"، ويمتد عبر مستويين ويركز عمل نحو 60 رساما على الفترة منذ سقوط جدار برلين في 1989.