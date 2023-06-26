وفد من إيبارشية الأقصر يهنئ محافظ الأقصر بعيد الأضحى المبارك

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استقبل المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الأنبا يوساب أسقف عام الأقصر والوفد المرافق له من كهنة الإيباراشية بالأقصر ورجال الأعمال ممدوح فيليب وباسم فيليب.

وقدم الوفد التهنئة لمحافظ الأقصر والقيادات التنفيذية بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك، وذلك بحضور محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر.

وأشار محافظ الاقصر إلى عمق المشاعر التى تحمل روح الوحدة والتآخى والمحبة وتعكس جوهر الروح المصرية السمحة ، وتشهد على عظمة الشعب المصرى ومواجهته للصعاب والتحديات متحلياً بروح المواطنة والوحدة والمحبة التى يتمسك بها طرفى الأمة وتتناقلها الأجيال جيلا بعد جيل.