لافروف: الأمن الروسي يحقق في مدى ضلوع المخابرات الغربية في أحداث 24 يونيو

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كشف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن المخابرات الروسية، تحقق في ما إذا كانت أجهزة المخابرات الغربية ضالعة في محاولة "فاغنر" التمرد المسلح في 24 يونيو.

وأضاف لافروف: "من الواضح أن ماكرون لمس في محاولة التمرد الفاشلة فرصة قد تحقق التهديد بـ"الهزيمة الاستراتيجية" لروسيا"، بحسب موقع "روسيا اليوم " الإخباري.

وأوضح لافروف أن العديد من وزراء الخارجية أعربوا عن تضامنهم مع روسيا على خلفية أحداث 24 يوينو، مضيفاً:"لكن بعضهم طلبوا منا عدم الإعلان عن مكالماتهم معنا".

أشار لافروف إلى أن السفيرة الأمريكية اتصلت بمسؤولين روس وبحثت معهم محاولة التمرد الفاشلة واعتبرت ذلك شأنا داخليا".

وأضاف لافروف: "السفيرة الأمريكية أرسلت إشارات إلى ممثلي روسيا بأن واشنطن لا علاقة لها بمحاولة التمرد ومهتمة بسلامة الأسلحة النووية".

وتابع : الاستعدادات للقمة الروسية الإفريقية جارية على قدم وساق، ونعمل على إضافة نقاط جديدة مهمة للغاية على جدول أعمالها.