لافروف: الأمن الروسي يحقق في مدى ضلوع المخابرات الغربية في أحداث 24 يونيو

كشف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن المخابرات الروسية، تحقق في ما إذا كانت أجهزة المخابرات الغربية ضالعة في محاولة "فاغنر" التمرد المسلح في 24 يونيو.
وأضاف لافروف: "من الواضح أن ماكرون لمس في محاولة التمرد الفاشلة فرصة قد تحقق التهديد بـ"الهزيمة الاستراتيجية" لروسيا"، بحسب موقع "روسيا اليوم " الإخباري.
وأوضح لافروف أن العديد من وزراء الخارجية أعربوا عن تضامنهم مع روسيا على خلفية أحداث 24 يوينو، مضيفاً:"لكن بعضهم طلبوا منا عدم الإعلان عن مكالماتهم معنا".
أشار لافروف إلى أن السفيرة الأمريكية اتصلت بمسؤولين روس وبحثت معهم محاولة التمرد الفاشلة واعتبرت ذلك شأنا داخليا".
وأضاف لافروف: "السفيرة الأمريكية أرسلت إشارات إلى ممثلي روسيا بأن واشنطن لا علاقة لها بمحاولة التمرد ومهتمة بسلامة الأسلحة النووية".
وتابع : الاستعدادات للقمة الروسية الإفريقية جارية على قدم وساق، ونعمل على إضافة نقاط جديدة مهمة للغاية على جدول أعمالها.