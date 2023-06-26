وصول 42 ألف طن قمح إلى ميناء دمياط على متن سفينة قادمة من روسيا

أفاد المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، باستقبال الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 سفن، بينما غادرته 8 سفن، وبذلك يصل إجمالي عدد السفن الراسية بالميناء 34 سفينة.

وأوضح البيان أن الميناء استقبل السفينة LUNE B والتي ترفع علم بالو، ويبلغ طولها 185مترا، وعرضها 30 مترا، القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 42 ألف طن من القمح، لصالح هيئة السلع التموينية، يأتي ذلك في إطار جهود الدولة، وتأكيدا على جاهزية مرافق ميناء دمياط، لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

وجاء في البيان، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 36350 طن، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37363 طن، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 365 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 272 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4579 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 123315 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 211538 طنًا.

كما غادر 3 قطار بحمولة إجمالية 3909 طن قمح، متجهين إلى صوامع طنطا وشبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5924 شاحنة.