 متحف هيرميتاج أمستردام يعيد تغيير اسمه بعد قطع علاقاته مع روسيا - بوابة الشروق
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متحف هيرميتاج أمستردام يعيد تغيير اسمه بعد قطع علاقاته مع روسيا

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 26 يونيو 2023 - 5:34 م | آخر تحديث: الإثنين 26 يونيو 2023 - 5:34 م

قالت أنابيل بيرني مديرة متحف هيرميتاج أمستردام اليوم الإثنين، إن المتحف سيغير اسمه إلى متحف "إتش آرت" اعتبارا من الأول من سبتمبر بعد قطع العلاقات مع متحف هيرميتاج في مدينة سان بطرسبرج الروسية بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

وسيعمل المتحف مستقبلا مع ثلاثة شركاء دوليين هم: "المتحف البريطاني في لندن، ومركز بومبيدو في باريس، ومتحف سميثسونيان للفنون الأمريكية في واشنطن".

وبعد قطع علاقاته مع المتحف الروسي، يتعرض المتحف في أمستردام لصعوبات، حيث لا يمتلك تشكيلته الخاصة به.

وكان بإمكانه دائما الاعتماد على التشكيلة الكبيرة في سان بطرسبرج.

ومنذ افتتاحه في عام 2009، أقام 30 معرضا بها معروضات وقطع من المتحف الروسي.

وبعد فسخ العلاقة مع هيرميتاج، تدخلت المتاحف الهولندية وقدمت قطعا رفيعة من تشكيلتها، بما في ذلك لوحات رامبرانت وفيرمير وفان جوخ.

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