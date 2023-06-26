وزير الرياضة يجتمع برابطة الأندية الجماهيرية

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انتهى اجتماع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع رابطة الأندية الجماهيرية، والذي أقيم مساء الأحد، بحضور أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم.

وشهد الاجتماع تواجد كامل أبو علي رئيس النادي المصري البورسعيدي، ومحمد مصليحي رئيس الاتحاد السكندري، وأسامة خليل رئيس نادي غزل المحلة، والشافعي صالح رئيس نادي أسوان، ومحمد شيحة ممثل النادي الإسماعيلي.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة سبل تنمية موارد الأندية الجماهيرية، من خلال إنشاء الشركات المساهمة؛ وذلك بعد إعداد التعديلات اللازمة في قانون الرياضة، كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة زيادة الدعم الذي توجهه الأجهزة المعنية إلى الأندية الجماهيرية.

وعلى صعيد آخر، عقدت رابطة الأندية الجماهيرية اجتماعًا مع عمرو الفقي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة الراعي الرسمي للكرة المصرية؛ وذلك لمناقشة زيادة عوائد الرعاية والبث للأندية الجماهيرية، لتوفير متطلباتها خلال الفترة القادمة .