الجيش الباكستاني يعزل عددا من المسئولين لإخفاقهم في حماية المنشآت العسكرية

عزل الجيش الباكستاني، عددا من المسئولين البارزين لإخفاقهم في حماية المنشآت العسكرية خلال العنف الذي نجم عن اعتقال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان الشهر الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المتحدث العسكري أحمد شريف شودري، قال في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إنه بعد التحقيق الذي أجراه الجيش، تم عزل 15 من المسئولين من مناصبهم، من بينهم مسئول برتبة فريق و3 برتبة لواء و7 برتبة عميد.

ويأتي هذا البيان في الوقت الذي تستمع فيه المحكمة العليا الباكستانية للطعن المقدم من جانب خان ضد بدء المحاكم العسكرية في محاكمة الأشخاص الذين يتردد تورطهم في أعمال العنف.

وتقول الحكومة إن أنصار خان هاجموا البنية التحتية العسكرية بناء على تعليمات من قادتهم، وهو ما نفاه حزب خان.