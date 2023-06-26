 99.8% تراجعا في قيمة واردات الهواتف المحمولة خلال الربع الأول من 2023 - بوابة الشروق
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99.8% تراجعا في قيمة واردات الهواتف المحمولة خلال الربع الأول من 2023

أميرة عاصي
نشر في: الإثنين 26 يونيو 2023 - 12:56 م | آخر تحديث: الإثنين 26 يونيو 2023 - 12:56 م
تراجعت قمية الواردات المصرية من الهواتف المحمولة بنسبة 99.8% خلال الربع الأول من 2023، لتصل إلى 438 ألف دولار، مقارنة بـ308.74 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بقيمة انخفاض بلغت 308.302 مليون دولار، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب النشرة، التي حصلت "الشروق" على نسخة منها، هبطت قيمة واردات مصر من الهواتف المحمولة بنسبة 99.8% خلال شهر مارس الماضي، لتصل إلى 78 ألف دولار، مقابل 46.325 مليون دولار خلال شهر مارس من العام الماضي، بقمية انخفاض بلغت 46.247 مليون دولار.

وكانت قيمة واردات مصر من أجهزة الهواتف المحمولة قد تراجعت بنسبة 80.6% خلال عام 2022، لتصل إلى 342.869 مليون دولار، مقابل 1.767 مليار دولار، بنهاية عام 2021، بقيمة انخفاض قدرها 1.424 مليار دولا، وفقا لبيانات سابقة للجهاز.

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