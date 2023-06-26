الريان القطري يعلن تعاقده مع مدرب موناكو السابق

أعلن نادي الريان القطري، اليوم الإثنين، تعاقده مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، وذلك من أجل تولي القيادة الفنية للفريق لمدة موسمين قادمين.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الريان القطري على «تويتر» صورة جارديم، معلقا عليها: «نرحب بمدرب فريقنا الجديد ليوناردو جارديم».

وقاد جارديم العديد من الأندية في السنوات الأخيرة، ومن أبرزها، موناكو الفرنسي، الهلال السعودي، وشباب الأهلي الإماراتي.

وتوج مع موناكو بلقب مسابقة الدوري الفرنسي بعد غياب دام 17 عامًا، كما أنه بلغ مع الفريق الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.