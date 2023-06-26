الإنتاج الحربي: ساهمنا بقوة في مبادرة «حياة كريمة»

قال محمد عيد بكر المتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربى ومستشار الوزير للإعلام، إن مهمة الوزارة تتمثل في تلبية احتياجات القوات المسلحة من الأسلحة والذخيرة والمعدات، وكذلك الشرطة المدنية.

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «من مصر»، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء الأحد، أن الوزارة تستغل فائض الطاقات الإنتاجية في الدخول في المشروعات القومية والمساهمة في الاقتصاد المصري من خلال المنتجات المدنية التي تقدمها الوزارة.

وفيما يتعلق بحصاد وزارة الإنتاج الحربي خلال العشر سنوات الماضية، أوضح أنه فى فبراير ،2020 تم افتتاح مصنع 300 الحربى، وعدد من خطوط الإنتاج والمصانع، مثل خط إنتاج البطاريات بمصنع 270، وتطوير خط إنتاج كرات الرش والرشاش والخرطوش في مصنع 300، لافتًا إلى أنه تم إنتاج لكابلات الكهرباء في مصنع 63 وهو أحد خطوط الإنتاج الجديدة.

وذكر أنه تم إنتاج ألواح الصلب المدرع لأول مرة، وهي واحدة من الخامات العسكرية التي وضعت مصر ضمن 7 دول تصنع هذه الألواح، مضيفًا أن الوزارة تعمل في منظومة متكاملة تتكون من 16 مصنعًا من بعضهم شركة لنظم المعلومات والإنشاءات ومركز للتميز والبحث العلمي وهو القائم على تطوير المنتجات سواء العسكرية أو المدنية.

وأشار إلى أن الوزارة لديها قطاع للتدريب والمنوط بتدريب الكوادر داخل الإنتاج الحربي، إلى جانب امتلاكها لأكثر من كيان تعليمي بينهم مدرستين تكنولوجيتين ومعهد فني وأكاديمية هندسية تخرج منها 3 دفعات، منوهًا أن هناك تعاون بين وزارة الإنتاج الحربي مع المبادرة الوطنية للصناعة «ابدأ» ومع «مصر الخير» لتدريب المواطنين بمحافظة المنيا وسوهاج على الحرف اليدوية.

وذكر أن الوزارة تعمل أيضًا في المشروعات القومية، ولديها بروتوكولات تعاون بين الوزارة والقطاع الخاص المصري والدولي، والمؤسسات الخيرية والمجتمع المدني، موضحًا أنه تم التعاون في 221 مشروع مع مبادرة «حياة كريمة» من خلال الشركات الإنشائية التي تمتلكها الوزارة.