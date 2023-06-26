محكمة المراجعين الأوروبية تحذر من عدم القدرة على تحقيق أهداف المناخ والطاقة لـ2030

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جاء في تقرير لمحكمة المراجعين الأوروبية نشر، اليوم الإثنين، أن الافتقار للتمويل والطموح يعرض أهداف المناخ والطاقة للاتحاد الأوروبي للخطر.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي تعهد بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 55% مقارنة بمستويات عام 1999 بحلول عام 2030، وبلوغ الحياد المناخي بحلول 2050 لمكافحة التغير المناخي.

وبحسب الأمم المتحدة يؤدي التغير المناخي ليس فقط إلى زيادة درجات الحرارة، وارتفاع مناسيب البحار، ولكن أيضا يمكن أن يتسبب في المزيد من العواصف الشديدة وموجات الجفاف وفقدان الأنواع وزيادة حالات الجوع والفقر، ومخاطر على الصحة.

وجاء في بيان صحفي: "لا يوجد أي مؤشر على وجود تمويل كاف" لبلوغ هدف 2030.

كما يشير التقرير إلى تقرير سابق للمفوضية الأوروبية بشأن الافتقار للطموح في الدول الأعضاء لتحسين كفاءة الطاقة لكي يتم خفض الانبعاثات.