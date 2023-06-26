الوكالة السورية: اعتداءات إرهابية بالهاون والمسيرات على بلدة جورين ومحيطها

أفادت وكالة الأنباء السورية «سانا» (رسمية)، اليوم الاثنين، بأن تنظيمات مسلحة في مدينة إدلب شمالي غرب البلاد، اعتدت بقذائف الهاون والمسيّرات على بلدة جورين ومحيطها في سهل الغاب بريف حماة، مخلفة بعض الأضرار المادية.

وجاءت هذه الاعتداءات بعد يوم من إعلان وزارة الدفاع السورية، تمكنها بالتعاون مع القوات الجوية الروسية، من تدمير مقار ومستودعات للمسلحين ومواقع لإطلاق الطائرات المسيرة في ريف إدلب، بما فيها من أسلحة وذخائر وطيران مسيّر.

وقالت الوزارة، إنها نجحت في القضاء على عشرات المسلحين الذين وصفتهم بأنهم إرهابيون، وأصابت آخرين.

وأشارت الوزارة إلى مقتل عدد من متزعمي المجموعات المسلحة، ومنهم عبد الكريم أبو داود التركستاني وسيف الله أبو عبد الحق التركستاني ومصطفى شيخ الست وعبد الرحمن سعدون وأبو كرّار ومحمد سعيد نصوح ورضوان معترماوي ومحمود شيخ الحارة.