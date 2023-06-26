وسائل إعلام إسرائيلية: الموافقة على بناء 5600 وحدة استيطانية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت وسائل الاعلام الإسرائيلية اليوم الإثنين، أن السلطات الإسرائيلية وافقت على بناء أكثر من 5600 وحدة سكنية في مستوطنات بالضفة الغربية، عقب قرار الحكومة بتسريع عملية الموافقات.

وطبقا للتقارير ، فإن خطط البناء في مراحل متفاوتة، البعض في المرحلة النهائية والأخرى في البداية.

وقرر مجلس الوزراء قبل أسبوع الاسراع بالعملية.

وجاء تشييد ألف وحدة مخطط لها في مستوطنة عيلي في الأسبوع الماضي ردا على هجوم بالضفة الغربية قام خلاله مسلحان فلسطينيان بقتل أربعة إسرائيليين عند محطة وقود.

يُذكر أن سياسة المستوطنات التي تنتهجها إسرائيل هي أمر مثير للجدل بصورة كبيرة.

وطالب مجلس الأمن الدولي إسرائيل في نهاية عام 2016 بوقف كافة أنشطة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.

وأكد قرار الأمم المتحدة رقم 2334 أن إقامة إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية ليس لها أي شرعية قانونية وتمثل "انتهاكا واضحا بموجب القانون الدولي"، وأنها تشكل أيضا عقبة كبرى أمام حل الدولتين.

يشار إلى أن إسرائيل استولت على الأراضي في حرب الأيام الستة عام 1967.

ويهدف الفلسطينيون إلى أن يكون لهم دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.