وزير السياحة الأسبق: المقاصد الأثرية المصرية لا يضاهيها شيء في العالم

قال الدكتور يحيى راشد، وزير السياحة الأسبق، إن المقاصد الأثرية المصرية لا يضاهيها في التراث شيء آخر في العالم، موضحا أن زيارة المدرب الإسباني بيب جوارديولا؛ ليست الأولى لشخصية مرقومة.

وأضاف خلال تقديم برنامج «مصر جديدة» مع الإعلامية انجي أنور، المذاع عبر شاشة «ETC» مساء الأحد، أن وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دورا هاما في الترويج للسياحة المصرية، منوها إلى أهمية استغلال تلك الزيارة؛ بهدف توظيفها بشكل جيد لتوسيع نطاق المشاهدة وجذب السياح.

وتابع: «الأهم من التركيز على الشخصية؛ هو التركيز على المواقع الأثرية التي زارها، واختيار المواقع الأكثر أهمية الجاذبة للرأي العام في العالم»، مؤكدا أن السياحة المصرية أمام فرصة كبيرة لتحقيق طفرة في معدلات النمو وجني 30 مليار دولار من معدل زيارة 30 مليون سائح.

وأضاف أن السياحة قوة دفع كبرى للاقتصاد المصري، لا سيما في ظل الحاجة الراهنة إلى توفير العملة الصعبة، ومحاولة الاستفادة وتدارك أخطاء التجارب السابقة وتحويلها إلى فرصة لجذب المزيد من السياحة.