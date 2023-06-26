هيئة تنشيط السياحة: جوارديولا سيختتم رحلته بزيارة معبد أبو سمبل

قال عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن ردود الفعل على زيارة المدرب الإسباني بيب جوارديولا؛ تعد دعاية مجانية ذات مصداقية عالية للترويج للسياحة المصرية، معقبا: «هو من اختار زيارة مصر لقضاء إجازته مع عائلته على نفقته الخاصة، ولم ندفع له شيئا».

وأوضح وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن الزيارة إلى مصر تأتي تنفيذا للوعد الذي قطعه المدرب الأسباني على نفسه تجاه أسرته بزيارة مصر؛ حال الفوز بلقب دوري أبطال أوربا كنوع من المكأفاة لما تحقق من إنجاز على صعيده موسمه المهني، بالإضافة إلى مصالحة أسرته في ظل انشغاله طيلة الموسم.

وأضاف أن الأسرة تمتلك قدرًا كبيرًا من المعلومات عن التاريخ المصري والحضارة الفرعونية، مشيرا إلى أن السوق الإسباني يعد أحد أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى الأقصر وأسوان- وتحديدا على مدار العام ونصف العام الماضي- مؤكدا أن شغف المدرب الأسباني وأسرته ليس غريب اتجاه مصر.

وأشار إلى تضمن برنامج الرحلة الحافل؛ إقامة حفل عشاء خاص داخل معبد الأقصر، بالإضافة إلى قضائه لأوقات طويلة أثناء زيارة المعابد، علاوة على رحلة نيلية من الأقصر إلى أسوان تستمر 3 أيام، حيث من المقرر أن يختتم زيارته بمعبد أبو سمبل التاريخي ثم العودة إلى أسبانيا.

وأعرب عن سعادة المدرب الأسباني من رحلته إلى مصر، موضحا أنها الزيارة الثانية إذ تعود الأولى إلى 20 عاما، معقبا: « انطباعه جيد جدا، ولازم نكون واثقين أن زوار مصر بينبسطوا؛ لأن بجد بلدنا جميلة وأهلنا شعب ودود ولطيف ويتميز بخفة الدم».