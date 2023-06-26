يستقبل المسلمون شهر ذي الحجة، الذي يتميز بخصوصية عن باقي أشهر العام الهجري، حيث يضم أحد أبرز أركان الإسلام وهو "فريضة الحج"، والتي يسرها الله فلا تعد فرضا إلا على المستطيع والمقتدر بالمال والصحة.

كما أنه لا يمكن قضائها بأي من بقاع الأرض إلا بمكة المكرمة في بيت الله الحرام، ما يجعلها أكبر اجتماع للمسلمين من الأعراق والأجناس المختلفة، في مشهد يؤكد الوحدة والمساواة.

والحج ركن من أركان الإسلام، وفُرض على النبي إبراهيم -عليه السلام- كما جاء في القرآن الكريم قوله تعالى: "وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ"، وبعد إقامة القواعد وتطهير البيت الحرام، كان الأمر الرباني لنبيه إبراهيم، بأن يدعو البشر من كل البقاع لحج بيت الله، منذ ذلك النداء ومكة المكرمة مجتمع العرب والمسلمين للحج في كل عام.

ومع ظهور الإسلام وتمدده في مشارق الأرض ومغاربها، تطلب الأمر عناية واهتماما من القائمين على حكم الدولة الإسلامية، في التيسير على هؤلاء الحجيج طريقهم لأداء الفريضة، ويتحقق مراد الله، بقوله في سورة الحج: "وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ".

وانطلاقا من نص الآية الكريمة، تستعرض "الشروق" في حلقات مسلسلة بالأيام العشر الأوائل من ذي الحجة، رحلة تاريخية لتطور الحج ودروبه ومسالكه، والطقوس المرتبطة على امتداد التاريخ الإسلامي.

الحلقة الثامنة:

يبدأ حجاج بيت الله الحرام، اليوم، والموافق الثامن من شهر ذي الحجة، ركنا من أركان الحج وهو المبيت بمشعر منى، تأهبا لصعود جبل عرفات والوقوف على صعيده الطاهر فجر غد.

- ماسبب التسمية؟

ذكرت روايات سبب تسمية منى، منها قول أبي عباس: إنما سُميت منى بالكسر؛ لأن جِبْرِيل عليه السلام عندما أراد أن يفارق "آدم" عليه السلام قال له: تمنَّ! قال: أتمنى الجنة، حسبما ذكر مدير مركز تاريخ مكة وعضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى الدكتور فواز الدهاس في تصريحات للصحافة للسعودية.

* مشهد البيعة

ونزلت في منى سورة النصر أثناء حجة الوداع للرسول صلى الله عليه وسلم، وتم فيها بيعتي الأنصار المعروفة ببيعتي العقبة الأولى والثانية حيث بايعه عليه السلام في الأولى 12 شخصا من أعيان قبيلتي الأوس والخزرج، فيما بايعه في الثانية 73 رجلا وامرأتان من أهل المدينة وكانت قبل هجرته للمدينة.

- أطول طريق للمشاة في العالم

وينتهي في مشعر منى أطول طريق للمشاة في العالم، الذي يبدأ من جبل الرحمة بعرفات مرورا بمزدلفة، وهو طريق بـ4 مسارات يضم على طوله المظلات للوقاية من أشعة الشمس، ويحتوي على الكراسي والمياه الباردة.

مشعر منى، هو وادٍ تحيط به الجبال من الجهتين الشمالية والجنوبية، وجمرة العقبة من جهة مكة المكرمة، ووادي محسر من جهة مشعر مزدلفة، ويعد أكبر المشاعر مساحة في مكة المكرمة، حسب تقرير لقناة السعودية الإخبارية.

* يوم التروية

وتعرف منى بأنها موضع أداء شعائر الحج ومبيت الحجاج في يوم التروية ويوم عيد الأضحى وأيام التشريق، وفيها موقع الجمرات التي تتم بين شروق وغروب الشمس، في تلك الأيام من الحج، ويذبح فيها الهدي، ولا تُسكن إلا في أيام الحج فقط، وفقا للشرق الأوسط اللندنية.