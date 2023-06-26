تقرير: السعودية ترسل وفدا كبيرا إلى منتدى دافوس الصيفي في الصين

أفادت صحيفة " فايننشال تايمز" البريطانية، أن السعودية تعتزم إرسال أحد أكبر الوفود الرسمية إلى منتدى "دافوس الصيفي" المقرر انطلاقه غدا الثلاثاء في الصين، وذلك في إطار سعي بكين لتعميق تعاونها مع الشرق الأوسط.

ويتكون الوفد السعودي من 24 فردا، يضم 6 وزراء ونواب وزراء، وذلك في أول فعالية للمنتدى الاقتصادي العالمي في الصين منذ ثلاث سنوات من إغلاق جائحة كورونا.

ومن المقرر أن يترأس وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبد الله السواحة، وفد المملكة بالاجتماع السنوي المقرر عقده بمدينة تيانجين الساحلية الشمالية الشرقية.

وقال نستون ما، الأستاذ المساعد في كلية الحقوق بجامعة نيويورك، والمدير الإداري السابق للصندوق السيادي الصيني: "بالنظر إلى الحجم الكبير للسوق العربية، وخاصة السعودي، فهذا الاتجاه الاستثماري العابر للحدود يمكن أن يفيد الشركات الصينية بشكل كبير".

من ناحيتها، تحرص السعودية على النظر إلى ما هو أبعد من شراكتها التقليدية مع الغرب وتعزيز التجارة مع آسيا، وخاصة الصين.

ولفتت الصحيفة إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يسعى لتنويع اقتصاد بلاده الذي يهيمن عليه النفط ليشمل مجالات مثل الصحة والبنية التحتية والاقتصاد الرقمي والسياحة في إطار "رؤية السعودية 2030".

ويؤكد محللون أن بكين تتصارع أيضا مع تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة بشأن تايوان، وضوابط واشنطن لتصدير السلع عالية التقنية، والحرب في أوكرانيا، التي تلقي بثقلها على ثقة المستثمرين.

وتزدهر العلاقات السعودية الصينية مؤخرا، حيث توافد رجال الأعمال الصينيون على منتدى الأعمال العربي الصيني والذي انعقد بالرياض هذا الشهر.

وقال أحد الحاضرين في المؤتمر "نشهد شهر عسل للعلاقات الصينية السعودية"، على حد تعبيره.