 الهند: مديرو شركة «كول أنديا» يهددون بالإضراب عن العمل بسبب الأجور - بوابة الشروق
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الهند: مديرو شركة «كول أنديا» يهددون بالإضراب عن العمل بسبب الأجور


نشر في: الإثنين 26 يونيو 2023 - 3:28 ص | آخر تحديث: الإثنين 26 يونيو 2023 - 3:28 ص

هددت هيئة من المديرين التنفيذيين لشركة الفحم الهندية "كول انديا" اليوم الأحد بالإضراب عن العمل إذا لم يتم حل مشكلة تعارض أجورهم مع أجور الموظفيين غير التنفيذيين.

وقالت وزراة الفحم إنها وافقت على اتفاقية مراجعة الأجور التي تم التوصل إليه مع النقابات العمالية بشأن الموظفين غير التنفيذيين في المناجم.

ونقلت وكالة أنباء "برس تراست اوف انديا" عن رابطة مديري الفحم لعموم الهند قولها في رسالة موجهة إلى رئيس شركة "كول انديا"، إن اتفاقية الأجور الجديدة للموظفين غير التنفيذيين ستؤدي إلى تضارب في الأجور مع المديرين التنفيذيين.


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