الشرطة التركية تحتجز 93 من المشاركين بمسيرة الفخر في اسطنبول وإزمير

ألقت الشرطة التركية القبض على ما لا يقل عن 93 شخصا اليوم الأحد خلال موكب الفخر هذا العام، احتفالا بمجتمع المثليين والمثليات عبر شوارع إسطنبول، حسبما أفاد المنظمون.

وطوقت الشرطة أجزاء كبيرة من المدينة الداخلية، قبيل انطلاق المسيرة في محاولة لمنعها، لكن المشاركين الذين بلغت أعدادهم بالمئات، قاموا بدلا من ذلك، بالانتقال إلى جانب آخر من المدينة.

وقام المنظمون بإنزال علم قوس قزح بطول متر من على أحد المباني، وأدلوا ببيان صحفي.

كما شنت الشرطة في مدينة إزمير بغرب البلاد حملة صارمة على المشاركين في مسيرة الفخر، ملقية القبض على 48 شخصا على الأقل، وفقا للجهات المنظمة.

ويعبر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وممثلو الحكومة بشكل متكرر عن عدائهم للمثليين والمثليات والمتحولين جنسيا ومزدوجي الميل الجنسي "مجتمع الميم" ويحاولون منذ سنوات منع مسيرة الفخر السنوية.

وأشار والي إسطنبول، داوود جول، قبيل الحدث، إلى أنه لن يسمح بها، مشيرا إلى هواجس تتعلق "بمخاطر على الحياة الأسرية".

وتم منع العديد من المناسبات المرتبطة بشهر الفخر، بما في ذلك القيام بنزهة وعرض فيلم.