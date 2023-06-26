محافظ الإسكندرية: نتابع لحظة بلحظة جهود رفع أنقاض العقار المنهار

يتواجد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية حتى الآن وبحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وجميع الجهات والأجهزة التنفيذية بموقع الانهيار الأمامي لعقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحى منتزه أول، وذلك لمتابعة تداعيات الموقف أولا بأول على أرض الواقع.



وأكد الشريف: "نتابع لحظة بلحظة جهود الأجهزة والجهات المعنية في رفع الأنقاض والتأكد من عدم وجود سكان أسفله"، ذاكرا أنه جاري رفع الأنقاض باستخدام المعدات الثقيلة، مشددا على جميع المسئولين بتكثيف الأعمال لإنهاء رفع الأنقاض في أسرع وقت ممكن.



وأشار إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة والمرافق والإسعاف، وعمل كوردون بمحيط العقار، قائلا إن هناك 10 سيارات إسعاف مجهزة متواجدة في الموقع، وقد تم إخطار المستشفيات القريبة من الموقع لتكون على الاستعداد الكامل لاستقبال أية حالات.