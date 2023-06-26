كشفت بيانات صادرة عن مشغل نظام نقل الغاز في أوكرانيا "جي تي إس أو يو"، قبوله حجزا من شركة جازبروم الروسية اليوم الاثنين لنقل 4ر41 مليون متر مكعب من الغاز عبر أراضي البلاد، مقارنة مع 9ر40 مليون متر مكعب يوم أمس الأحد.

وذكرت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء أنه جرى طلب هذه السعة عبر واحدة فقط من نقطتي الإدخال لنظام نقل الغاز في أوكرانيا، وهي محطة قياس الغاز "سودجا" الأوكرانية، ولم يتم قبول طلب نقل عبر محطة سوخرانوفكا لقياس الغاز.

وقال المتحدث باسم جازبروم سيرجي كوبريانوف للصحفيين إن "جازبروم تقوم بتوريد الغاز الروسي للنقل عبر الأراضي الأوكرانية بالكمية المؤكدة من الجانب الأوكراني عبر محطة سودجا لقياس الغاز عند 4ر41 مليون متر مكعب في 26 يونيو، مع رفض حجز نقل عبر محطة سوخرانوفكا لقياس الغاز".

وتحدث مشغل نظام نقل الغاز في أوكرانيا عن قوة قاهرة فيما يتعلق بقبول الغاز لنقله عبر محطة سوخرانوفكا، قائلا إنه لا يستطيع التحكم في محطة الضغط في نوفوبسكوف.