قائد فاجنر يخرج عن صمته بعد تمرد مجموعته برسالة صوتية مدتها 11 دقيقة

خرج قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين، عن صمته بعد تمرد مجموعته برسالة صوتية مدتها 11 دقيقة، مساء اليوم الاثنين، نشرت فضائية «سكاي نيوز عربية» مقتطفات منها.



وقال «بريجوجين»، مساء الاثنين، إنه كان هناك قرار بحل المجموعة في الأول من يوليو، نافيًا موافقة أحد من المجموعة على توقيع عقد مع وزارة الدفاع الروسية.



وأشار إلى بدء زحف قواته إلى العاصمة موسكو؛ بسبب الظلم الذي تعرضت له «فاجنر»، منوهًا أن «قواته ضربت بالصواريخ والمروحيات، رغم أنها لم تبد أي نزعة عدائية».



ولفت إلى عودة المجموعة إلى قواعدها حقنًا لدماء الجنود الروس، مضيفًا: «قررنا الخروج يوم 30 يونيو وتسليم التقنيات العسكرية في روستوف بشكل استعراضي، ولكننا تعرضنا للقصف».



وأعرب عن أسفه لاضطرار المجموعة لإسقاط طائرات روسية، معقبًا: «الهدف من تحركنا هو منع حل فاغنر ولفت الانتباه، وأردنا أن نحاسب أولئك الذين ارتكبوا أخطاء أثناء العمليات العسكرية».



وذكر أن مسيرة المجموعة أظهرت وجود مشكلات أمنية في روسيا، مؤكدًا أن هدف «فاجنر» لم يكن الانقلاب على السلطة المنتخبة قانونيا.



وصرح بأن الرئيس البيلاروسي مد للمجموعة يد العون؛ من أجل حل كل المشكلات بالطرق القانونية.