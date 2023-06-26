سوناك: من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان التمرد الروسي سيؤثر على نظام بوتين

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الإثنين، إنه "من السابق لأوانه" تحديد ما إذا كانت الفوضى التي أثارها تمرد مرتزقة فاجنر في روسيا ستؤدي إلى تغيير نظام الرئيس فلاديمير بوتين.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا" عن رئيس الوزراء قوله، إن بريطانيا تستعد "لمجموعة من السيناريوهات" بعد أن ألقى التمرد الذي تم إلغاؤه بظلال من عدم اليقين بشأن مستقبل الرئيس الروسي.

وفي ذروة عداء مرير كانت قوات أمير الحرب يفجيني بريجوجين على بعد 190 كيلومترا فقط من موسكو قبل أن يلغي انتفاضته بعد اتفاق تم التوصل إليه مع الكرملين.

وتضررت فكرة قبضة بوتين الحديدية على موسكو بسبب صور الجيش الخاص وهو يغادر أوكرانيا للاستيلاء على مقر عسكري في مدينة بجنوب روسيا.

وقال سوناك، إنه يتفق مع تقييم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن النزاع كشف عن "تصدعات حقيقية" في سلطة الرئيس الروسي.

وقال سوناك خلال زيارة إلى نوتنجهام: "إنه وضع كنا نراقبه لبعض الوقت، في عدم الاستقرار الذي سينجم عن غزو روسيا غير القانوني لأوكرانيا".

وردا على سؤال حول ما إذا كان ذلك يمكن أن يعجل بتغيير النظام، قال سوناك للصحفيين: "من السابق لأوانه التنبؤ على وجه اليقين بما قد تكون عليه عواقب ذلك، لكننا بالطبع مستعدون، كما سنكون دائما، لمجموعة من السيناريوهات".