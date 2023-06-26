إيبسيلون أدفانسد الهندية تعتزم استثمار 650 مليون دولار

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أعلنت شركة البتروكيماويات الهندية إيبسيلون أدفانسد ماتريلز، اعتزامها استثمار 650 مليون دولار لإقامة مصنع لأنود الجرافيت الصناعي بطاقة 50 ألف طن سنويا في الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الاثنين، أن المصنع المنتظر سيوفر مواد حيوية لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية، حيث يكفي إنتاج المصنع لتصنيع بطاريات تكفي أكثر من مليون سيارة كهربائية سنويا.

وأضافت الوكالة أن إيبسيلون المملوكة للملياردير فيكرام هاندا، تدرس حاليا عدة مواقع محتملة للمصنع المنتظر في لولايات المتحدة، حيث سيتم اختيار الموقع في ضوء الحصول على الموافقات التنظيمية والتراخيص البيئية واتفاقيات الحوافز التي ستحصل عليها الشركة من الولاية والمدينة الموجود فيها المصنع.

من المتوقع بدء بناء المصنع بحلول 2026، في حين تقدر الشركة إيراداته بأكثر من 500 مليون دولار سنويا، عندما يعمل بكامل طاقته بحلول 2031.

يذكر أن الشركة وقعت بالفعل عقود مع موردي مستلزمات الإنتاج وشركاء النقل المحليين في الولايات المتحدة.