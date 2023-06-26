إيطاليا تفلت من فخ سويسرا وتحيي آمالها في بلوغ دور الثمانية ببطولة أوروبا للشباب

أحيا منتخب إيطاليا للشباب آماله في التأهل للأدوار الإقصائية ببطولة أوروبا تحت 21 سنة، المقامة حاليا في جورجيا ورومانيا.

وحقق المنتخب الإيطالي انتصارا مثيرا 3 / 2 على نظيره السويسري، مساء الأحد، في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

وتقدم المنتخب الإيطالي بهدف مبكر حمل توقيع لورينزو بيرولا في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف زميلاه ويلفريد نونتو وفابيو باريسي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 11 والرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وانتفض منتخب سويسرا مع بداية الشوط الثاني، بإحرز كاستريوت أميري الهدف الأول في الدقيقة 47، فيما تكفل زكي أمدوني بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 52.

وحاول المنتخب السويسري إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء، ولكن دون جدوى، لينال خسارته الأولى في المجموعة، بعدما افتتح مشواره في البطولة بالفوز 2 / 1 على النرويج في الجولة الأولى يوم الخميس الماضي.

بهذا الفوز، حصل منتخب إيطاليا على أول 3 نقاط في مسيرته بالمجموعة، عقب خسارته 1 / 2 في الجولة الأولى أمام نظيره الفرنسي، الذي يتصدر المجموعة بنفس الرصيد من النقاط، فيما يحتل منتخب سويسرا المركز الثالث بثلاث نقاط أيضا، ويقبع منتخب النرويج في ذيل الترتيب بلا نقاط.