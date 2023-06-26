هيونداي توقع اتفاقية مع أرامكو لبناء مجمع بتروكيماويات في السعودية

وقعت شركة "هيونداي للهندسة والإنشاءات" الكورية الجنوبية مع شركة "أرامكو" السعودية للنفط اتفاقية لإنشاء مجمع للبتروكيماويات في شرقي السعودية، حسبما ذكرت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في سول يوم الأحد.

ويهدف مشروع مجمع "أميرال"، الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات دولار أمريكي، إلى بناء منشأة لإنتاج المنتجات البتروكيماوية الأساسية، مثل الإيثيلين، في مدينة الجبيل بشرقي المملكة، وفقا للوزارة.

وقالت الوزارة إن هذا هو أكبر مشروع لبناء مصنع تفوز به شركة كورية جنوبية من الرياض. وهذا يرفع إجمالي الطلبات الدولية من هذا القطاع في النصف الأول من هذا العام إلى أكثر من 7ر13 مليار دولار، متجاوزة طلبات العام الماضي البالغة 12 مليار دولار أمريكي.

وحضر وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل الكوري الجنوبي "وون هي-ريونج" حفل التوقيع في السعودية يوم السبت (بالتوقيت المحلي)، متعهدا بألا يدخر جهدا في تقديم الدعم لمشاريع البنية التحتية الكبيرة في الشرق الأوسط.

وأشاد الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول بمشروع "أميرال"، قائلا إنه سيعزز إرساء أساس قوي للازدهار المشترك للبلدين وتوطيد العلاقات الاقتصادية الثنائية، وفقا لما ذكره المتحدث الرئاسي لي دو-وون.