انتقادات لرئيس وزراء نيوزيلندا بسبب طائرة احتياطية رافقته إلى الصين

أثارت استعانة الحكومة النيوزيلندية بطائرة احتياطية رافقت طائرة رئيس الوزراء كريس هيبكينز خلال رحلته إلى الصين، اليوم الاثنين، انتقادات من جانب المعارضة التى رأت أن تلك الخطوة توحي بعدم ثقة في طائرة قوة الدفاع النيوزيلندية.

وذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية أن استخدام طائرة احتياطية يأتي في أعقاب حوادث مؤسفة سابقة لطائرات تقل قادة نيوزيلنديين.

وكانت صحيفة "نيوزيلندا هيرالد" قد أوردت أولا أن طائرة ثانية تابعة لسلاح الجو الملكي النيوزيلندي كانت تحلق إلى جانب الوفد، الذي وصل بكين في وقت مبكر من يوم الاثنين.

وأوضحت أن الرحلة من ويلينجتون إلى بكين استغرقت 22 ساعة، حيث احتاجت الطائرة من طراز بوينج 757 التابعة لسلاح الجو التوقف مرتين – في كارنيس ومانيلا – لإعادة التزود بالوقود.

وقال متحدث باسم هيبكينز أن الطائرة الثانية ذهبت حتى العاصمة الفلبينية لكنها اتجهت جنوبا بعدما أقلعت الطائرة الأولى "757" بنجاح.

وأضاف متحدث باسم قوة الدفاع النيوزيلندية إنه "لم يكن هناك شيء غير معتاد في توفير سلاح الجو طائرة احتياطية، حيثما كان ذلك متاحا.

وأوضح المتحدث أن "الطائرة الثانية من طراز بوينج 757 التابعة لسلاح الجو توفر دعما للطائرة الرئيسية في حالة وقوع مشكلات تتعلق بالخدمة".

وأرجع السبب في الاستعانة بطائرة احتياطية إلى "التأكد من نجاح المهمة".

وأشارت "جارديان" إلى أن رئيسي الوزراء السابقين جاسيندا أرديرن والسير جون كي علقا خلال رحلات حول العالم بعدما تعطلت بهما طائرات من بوينج 757 وهيركوليز.

وفي عام 2022، ظلت أرديرن عالقة في القارة القطبية الجنوبية طوال الليل بعد تعطل طائرة من طراز هيركوليز.

وتمت استضافة الوفد المسافر على متن طائرة إيطالية من ماكموردو ساوند إلى كرايستشيرش في اليوم التالي.

كما علق وزير الدفاع النيوزيلندي السابق بيني هناري ووفد مكون من 30 شخصا في جزر سليمان في أغسطس عام 2022، بينما احتاج نائب رئيس الوزراء النيوزيلندي السابق، ونستون بيترز في عام 2019 إلى طائرة ثانية تابعة لسلاح الجو الملكي النيوزيلندي لنقله بعد تعطل الأولى في فانواتو.

وانتقد زعيم المعارضة النيوزيلندي كريس لوكسون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة طيران نيوزيلندا، استخدام هيبكنز لطائرة احتياطية لأسباب بيئية.

وقال لوكسون: "إذا كانت لدينا حالة طوارئ تتعلق بالمناخ، فليس منطقيا وجود طائرة أخرى من طراز بوينج 757 عمرها 30 عاما تتبع الأخرى".

كما اعتبر أن ذلك الإجراء يشير أيضًا عن مخاوف بشأن موثوقية تعطل تلك الطائرات كما رأينا في مرات سابقة".

وأشارت "جارديان" إلى أن وجود 100 شخص ضمن الوفد النيوزيلندي الذي توجه إلى الصين، حيث من المقرر أن تشهد الزيارة أول اجتماع بين هيبكينز بعد توليه منصبه والرئيس الصيني شي جين بينج.