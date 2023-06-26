شقيق حسين الشحات يكشف كواليس مثيرة في تجديد عقده مع الأهلي

قال محمد الشحات شقيق حسين لاعب الأهلي، ووكيل أعماله، إن جمهور النادي يثق تماما في قدرات لاعبه، مشيرًا أن سبب تأخر التجديد هو ارتباط الفريق محليا وقاريًا.

وأضاف الشحات في تصريحات تليفزيونية: "الأهلي كان مرتبطا بأداء نهائي إفريقيا، ثم انضم حسين الشحات لمنتخب مصر، وهو ما عطل التجديد نوعًا ما، لكن كل الأمور محسومة".

وتابع: "كان هناك مفاوضات من أندية خارج مصر، لكن الأمر محسوم لـ الأهلي، وحسين كان متمسكا بالبقاء داخل النادي، ولم يفكر في الرحيل مطلقًا كما تردد، ولو كان حسين يفكر في الأموال، كان فكر في ذلك أثناء وجوده في نادي العين الإماراتي، لكن حسين يعشق الأهلي ويريد استكمال مسيرته".

وأكد: "حسين الشحات لم يعلم بوجود والدته في جلسة التحديد، فوجئ بها أمامه، حتى مسئولو المركز الإعلامي فوجئوا بذلك أيضا، الفكرة خطرت على بالي في لحظة واحدة، ولم أبلغ أحدًا سوى سيد عبدالحفيظ".

وزاد: "والدة حسين كانت لها دور في المفاوضات، وطلبت منه التجديد للأهلي فورًا، وتواجدها معنا في جلسة التجديد كان أفضل تكريمًا لها".

وتابع: "تلقينا اتصالات عديدة لتهنئة حسين الشحات، لكن الأهم بالنسبة لنا كانت أن والدتي تعلم خبر تجديده، وكذلك أشقائه، وأبلغتهم في اليوم التالي بتجديد العقد، وهو يعيش في راحة شديدة بعدما وقع العقد رسميا، وحسين الشحات يريد ختام مسيرته في النادي الأهلي، وتألقه مع الفريق وانضمامه لمنتخب مصر مكافأة له على تعبه طوال الفترة الماضية".

وأشار إلى أن شقيقه حسين معتاد على الخروج أخر شخص من غرفة الملابس، لكن بعد لقاء الوداد المغربي في القاهرة خرج أول لاعب من الغرفة، لأنه كان حزينا بسبب استقبال مرمى الأهلي لهدف من الوداد، ولذلك حرصت على الحديث معه والتأكيد على أن البطولة سوف تحسم من المغرب.

وتابع: "تلقيت اتصالات من وسطاء لانضمام حسين الشحات لنادي الزمالك، ولم يتفاوض معنا أي مسؤول منهم بشكل مباشر، وكذلك نادي بيراميدز عرضوا علينا أرقاما كبيرة للغاية، وكذلك تلقينا عروضا من خارج مصر، لكن لم نفكر مطلقا في اللعب لأي نادٍ داخل مصر إلا الأهلي".

وختم: "حسين الشحات تحت أمر النادي الأهلي، ولم نتحدث في إمكانية إعارته مستقبلا، لو تلقى أي عرض ووافق الأهلي فأنه لن يمانع، ولم نضع أي شروط على الأهلي ولا يوجد أي شروط جزائية ولا بنود إضافية، الجلسة مع سيد عبدالحفيظ لم تستغرق 45 دقيقة، وأبلغنا بأنه سيتحدث مع الخطيب ومن ثم وقعنا في اليوم التالي مباشرة".