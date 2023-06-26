عضو بمجلس الشيوخ: عقار الإسكندرية المنهار أُنشئ بمواد بناء رديئة

علق النائب إيهاب زكريا، عضو مجلس الشيوخ، على عقار الإسكندرية المنهار، مؤكدا أن المبنى تم إنشاؤه خلال فترة السبعينيات أو الثمانينيات، أي خلال الفترة التي دخلت فيها خامات رديئة الاستخدام في العقارات والمنشآت.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «حضرة المواطن»، تقديم الإعلامي سيد علي، والمذاع على قناة «الحدث اليوم»، مساء الإثنين، أن مشكلة المتضررين من انهيار العقار تكمن في إيجاد بديل، لافتًا إلى أن فكرة التبرعات أو الإقامة في مناطق عشوائية لن تكون حلا بالنسبة لهم، لأنهم ينتمون للطبقة المتوسطة التي ساهمت في كل مراحل التنمية بمصر.



وأشار إلى أن قاطني هذا العقار في حاجة إلى حلول اجتماعية واقتصادية عاجلة، تتناسب مع مستواهم الاجتماعي، ووحدات بسعر منطقي تلبي الأغراض، منوها أنهم يريدون في عقارات لائقة سواء بالتمليك أو الإيجار.



وذكر أن هذه القضية تحتاج إلى نظرة إنسانية لإيجاد حلول ومنتج في السوق العقاري السكندري بسعر معقول يخاطب هذه الطبقة، سواء تحت رعاية الدولة بشكل مباشر، أو عن طريق تراخيص البناء تحقق احتياجات الطبقة الوسطى التي تلعب دورا مهما في عملية التنمية المستدامة.



وتواصل فرق الإنقاذ التابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، منذ صبيحة اليوم الإثنين، رفع أنقاض عقار شارع خليل حمادة المنهار في منطقة سيدي بشر، وأسفر عن 4 إصابات، بحث عن ضحايا أو ناجين، وسط أنباء بوجود طفل وفتاة لا زالوا تحت الأنقاض.