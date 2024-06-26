أسانج يصل حزيرة سايبان الأمريكية لحضور جلسة استماع في المحكمة

وصل مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج إلى جزيرة سايبان قبل جلسة محاكمته، حسبما ذكر موقع ويكيليكس اليوم الأربعاء.

وأفادت تقارير الثلاثاء بأن أسانج أبرم اتفاقا مع الولايات المتحدة في نزاع طويل الأمد حول تسليمه.

ومن المتوقع أن يقر أسانج في جلسة المحكمة بالتآمر للحصول على وثائق سرية وتوزيعها بشكل غير قانوني كجزء من صفقة مع النظام القضائي الأمريكي ويحكم عليه بالسجن لأكثر من خمس سنوات.

ويتوافق الحكم مع طول الفترة الزمنية التي قضاها مسرب المعلومات بالفعل في سجن شديد الحراسة في لندن.

ومن المتوقع بعد ذلك أن يسافر الرجل / 52 عاما / إلى وطنه في أستراليا.

وتتهم واشنطن أسانج بسرقة ونشر مواد سرية من العمليات العسكرية في العراق وأفغانستان مع مسرب المعلومات المعروف في ذلك الوقت باسم برادلي مانينج، الذي انتقل منذ ذلك الحين للعيش باسم تشيلسي مانينج، وبالتالي يزعم أنه يعرض حياة مصادر الاستخبارات الأمريكية وغيرها للخطر.

وتم إطلاق سراح أسانج من السجن في لندن يوم الاثنين دون أن يلاحظه الجمهور وغادر المملكة المتحدة على متن طائرة مستأجرة. وبعد توقفه في العاصمة التايلاندية بانكوك، توجه إلى سايبان.